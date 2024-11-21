Сегодня, 21 ноября, с часу дня и до шести часов утра 22 ноября ожидается неблагоприятная погода. В МЧС сообщают о сильных порывах ветра, которые будут достигать 22 – 27 м/с. Также прогнозируют

Сегодня, 21 ноября, с часу дня и до шести часов утра 22 ноября ожидается неблагоприятная погода. В МЧС сообщают о сильных порывах ветра, которые будут достигать 22 – 27 м/с. Также прогнозируют сильный дождь со снегом. Мокрая и ветреная погода может спровоцировать увеличение количества ДТП на дорогах. Водителей просят быть внимательнее. Пешеходов также предупреждают об