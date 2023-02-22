Во Владимирской области появились подробности пожара на производстве. На пожаре в производственном...

Во Владимирской области появились подробности пожара на производстве.На пожаре в производственном помещении в Меленках сотрудники МЧС не дали огню распространиться по всему зданию и ликвидировали горение на площади 25 кв. м. Сгорело имущество в помещении, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.Информации о погибших и пострадавших не поступало. К ликвидации пожара привлекалось 2 единицы техники, 6 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.Напомним, что сегодня в 6 часов 55 минут поступил сигнал из Меленок о возгорании в производственном здании на улице Свердлова,70 а.Фото пресс-службы ГУ МЧС по Владимирской области.