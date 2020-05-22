22 мая состоится премьера второго сезона сериала Мост. Главные роли в остросюжетном детективе исполняют Ингеборга Дапкунайте и Михаил Пореченков.

22 мая состоится премьера второго сезона сериала "Мост".Главные роли в остросюжетном детективе исполняют Ингеборга Дапкунайте и МихаилПореченков.По словам генерального продюсера компании "ВайТ Медиа", котораязанимается производством теленовеллы, Юлии Сумачевой, работа над второй частьюзавершилась еще в 2017 году. Как оказалось, съемки продолжения стартовали ещедо премьеры первого эпизода сериала "Мост".О работе над детективом рассказала также ИнгеборгаДапкунайте. Звезда призналась, что эстонский язык, который она учила специальнодля проекта "Мост", к старту съемок второго сезона позабылся. Артистке пришлосьнанимать педагогов. С Дапкунайте занимались сразу два преподавателя.Юлия Сумачева подчеркнула, что Ингеборга Дапкунайте училаязык с нуля. Знаменитость проделала огромную работу.15 Янв 2020 в 12:25 PSTДобавим, во втором сезоне сериала "Мост" зрители вновьувидят следователя Максима Казанцева в исполнении иинспектора Ингу Веермаа, роль которой досталась Ингеборге Дапкунайте. Стражипорядка вновь берутся за распутывание сложного преступления.В опору Петербургскойдамбы врезается катер. На палубе судна находят манекены и труп женщины. Телопринадлежит эстонскому консулу Марте Андерсаа. Главным героям сериала "Мост"удается выяснить, что в городе орудует маньяк. Злоумышленник носит прозвище Инсталлятор.Убийца планирует и другие злодеяния. Показ второго сезона сериала "Мост"стартует 22 мая на видеосервисе START.