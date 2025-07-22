Здания представляли опасность для горожан.

В Гороховце Владимирской области, после вмешательства прокуратуры, снесли два аварийных здания, представлявших опасность для горожан.Одно из них – двухэтажное деревянное здание по улице Краснова, 3, 1932 года постройки. Оно было признано аварийным еще в 2014 году из-за износа конструкций более чем на 75%. Жителей расселили в 2022 году, но дом оставался стоять.Второй объект – двухэтажный шлакобетонный дом №19 по улице Мира, построенный в 1950 году. Его признали аварийным в 2019 году с износом 72%. Жильцы также были расселены, но здание продолжало представлять угрозу. Особую обеспокоенность вызывало его расположение рядом с колледжем, детским садом №4 и центром детского творчества «Росинка», что создавало риск для детей.После того как прокуратура в суд с иском об обязании районной администрации снести здания, ее требования были удовлетворены, и аварийные дома демонтировали.