Прогнозируются сильные дожди, ливни и грозы.

Во Владимире и Владимирской области сегодня, 22 июля, ожидается ухудшение погодных условий. По местного центра по гидрометеорологии, прогнозируются кратковременные, местами сильные дожди, ливни и грозы.При грозах возможно шквалистое усиление ветра до 15-17 м/с. В связи с этим повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций муниципального уровня, таких как повреждения линий электропередач, аварии в системе ЖКХ, падение деревьев и слабоукрепленных конструкций, а также подтопления низменных участков.Жителей призывают быть внимательными и осторожными.