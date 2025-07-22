Прогнозируются сильные дожди, ливни и грозы.
Во Владимире и Владимирской области сегодня, 22 июля, ожидается ухудшение погодных условий. По местного центра по гидрометеорологии, прогнозируются кратковременные, местами сильные дожди, ливни и грозы.
При грозах возможно шквалистое усиление ветра до 15-17 м/с. В связи с этим повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций муниципального уровня, таких как повреждения линий электропередач, аварии в системе ЖКХ, падение деревьев и слабоукрепленных конструкций, а также подтопления низменных участков.
Жителей призывают быть внимательными и осторожными.