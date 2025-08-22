Прокуратура области проверила стихийные и официальные уличные рынки Владимира. Несанкционированные палатки с овощами и фруктами вырастают в разных районах города в летний сезон. Надзорное
<a href="https://33live.ru/novosti/22-08-2025-prokuratura-proverila-ulichnye-rynki-vladimira-i-nashla-narusheniya-pravil-torgovli.html" target="_blank">Прокуратура проверила уличные рынки Владимира и нашла нарушения правил торговли</a> - Прокуратура области проверила стихийные и официальные уличные рынки Владимира. Несанкционированные палатки с овощами и фруктами вырастают в разных районах города в летний сезон. Надзорное
[url=https://33live.ru/novosti/22-08-2025-prokuratura-proverila-ulichnye-rynki-vladimira-i-nashla-narusheniya-pravil-torgovli.html]Прокуратура проверила уличные рынки Владимира и нашла нарушения правил торговли[/url] - Прокуратура области проверила стихийные и официальные уличные рынки Владимира. Несанкционированные палатки с овощами и фруктами вырастают в разных районах города в летний сезон. Надзорное