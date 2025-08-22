Во Владимире возбуждено уголовное дело в отношении двух 16-летних жителей города. По данным регионального Следкома, подростков подозревают в попытке сбыта наркотических средств в крупном

Во Владимире возбуждено уголовное дело в отношении двух 16-летних жителей города. По данным регионального Следкома, подростков подозревают в попытке сбыта наркотических средств в крупном размере. Следствие установило, что в июне 2025 года юноши, сами употреблявшие запрещенные вещества, договорились заняться их распространением. Через переписку в мессенджере они вышли на неизвестного куратора, один из них получил «закладку»