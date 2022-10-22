С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 176203 владимирцев.

Во Владимирской области 22 октября выявлен 71 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 27 человек. Ещё 10 жителей подхватили опасный вирус в Муромском, 9 - в Ковровском, по 4 - в Кольчугинском и Александровском, 8 - в Гусь-Хрустальном, по 1 - в Собинском, Вязниковском и Камешковском, а также 3 - в Суздальском районах. Ещё трое заболели в ЗАТО Радужный.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 176203 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 48992 заболевших во Владимире, 20799- в Ковровском районе и 19061 - в округе Муром.