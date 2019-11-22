Начальницу управления культуры Петрозаводска Анну Ленсон могут уволить из-за поста в социальных сетях. Женщина очень резко выразилась в сторону горожан, которые мусорят в неположенных ..

Начальницу управления культуры Петрозаводска Анну Ленсон могут уволить из-за поста в социальных сетях. Женщина очень резко выразилась в сторону горожан, которые мусорят в неположенных местах.Как передает , в своей публикации Анна назвала "мразями" людей, которые не могут донести мусор до нужного места и пообещала за подобные нарушения "поотрывать всем руки". Она пожаловалась, что ей пришлось самой все убирать, ведь никому даже дела не было до замусоренного двора.Свой пост она уже удалила, но в администрации уже высказались на этот счет. Там сообщили, что как только Ленсон вернется из отпуска, ей сразу же предложат уволиться по собственному желанию.