Супруга Владимира Преснякова рассказала об ошибках
молодости. Наталья Подольская вспомнила, как впервые попробовала алкоголь.
Супруга Владимира Преснякова рассказала об ошибках
молодости. Наталья Подольская вспомнила, как впервые попробовала алкоголь.
По словам Натальи, ее знакомство со спиртным произошло еще в
школе. Перед дискотекой она и ее подруги распивали водку в подъезде. Будущей
жене Владимира Преснякова было всего 15 лет.
"Что со мной было это словами не передать, мне очень
стыдно об этом вспоминать, и моя прекрасная добрая мама очень здорово
отреагировала – посмотрела на меня так, что мне захотелось сгинуть с этого
света навсегда", – поделилась знаменитость.
По словам
артистки, спиртные напитки не должны завладевать жизнью человека. Алкоголизм,
по ее мнению, – это болезнь, которую необходимо лечить.
поведала, что не призывает
полностью отказываться от спиртного, однако всегда надо знать меру. Наталья уверена,
что в современном мире есть множество других радостей. Артистка посоветовала
заниматься спортом и правильно питаться.
Часть подписчиков поддержала знаменитость, другие же уверены,
что алкоголизм не является болезнью. "Никакое это не
заболевание.......алкоголизм. ......придумали. Это распущенность
......распущенность "орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – отметила одна из подписчиц Натальи Подольской.
Артистка позволила себе не согласиться с мнением обывательницы.
"Это болезнь очень страшная", – написала ей .