Супруга Владимира Преснякова рассказала об ошибках молодости. Наталья Подольская вспомнила, как впервые попробовала алкоголь.

Супруга Владимира Преснякова рассказала об ошибкахмолодости. Наталья Подольская вспомнила, как впервые попробовала алкоголь.По словам Натальи, ее знакомство со спиртным произошло еще вшколе. Перед дискотекой она и ее подруги распивали водку в подъезде. Будущейжене Владимира Преснякова было всего 15 лет."Что со мной было это словами не передать, мне оченьстыдно об этом вспоминать, и моя прекрасная добрая мама очень здоровоотреагировала – посмотрела на меня так, что мне захотелось сгинуть с этогосвета навсегда", – поделилась знаменитость.По словамартистки, спиртные напитки не должны завладевать жизнью человека. Алкоголизм,по ее мнению, – это болезнь, которую необходимо лечить.поведала, что не призываетполностью отказываться от спиртного, однако всегда надо знать меру. Наталья уверена,что в современном мире есть множество других радостей. Артистка посоветовалазаниматься спортом и правильно питаться.Часть подписчиков поддержала знаменитость, другие же уверены,что алкоголизм не является болезнью. "Никакое это незаболевание.......алкоголизм. ......придумали. Это распущенность......распущенность "орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – отметила одна из подписчиц Натальи Подольской.Артистка позволила себе не согласиться с мнением обывательницы."Это болезнь очень страшная", – написала ей .