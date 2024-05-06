Граждане пишут заявления в Генпрокуратуру, чтобы решить эту проблему.

Во Владимирской области люди жалуются на холодные квартиры. Граждане пишут заявления в Генпрокуратуру, чтобы решить эту проблему.Глеб Серёгин, заместитель главы города, признаётся, что в администрацию поступило много жалоб на ситуацию с отоплением – то людям жарко, они не хотят отапливать улицу, то они не хотят получать платёжки на большие суммы. Сейчас же владимирцам в квартирах очень холодно.Власти завершили отопительный сезон, следуя закону, но майские заморозки дали о себе знать. Люди жалуются и в управляющие компании, и в прокуратуру, и в горадминистрацию. Но в мэрии сказали, что отопление включать никто не собирается.Кроме того, владимирам не нравится, что с 6 мая в городе стали отключать горячую воду, дабы по плану проверить систему водоснабжения, мол, в квартире и без того согреться невозможно. Опять же, с этим ничего не поделаешь.