Жительница Курлово попыталась дать взятку сотруднику полиции в размере 100 тысяч рублей В апреле...

Жительница Курлово попыталась дать взятку сотруднику полиции в размере 100 тысяч рублейВ апреле 2024 года сотрудники ОЭБ и ПК МО МВД России «Гусь-Хрустальный» проверили розничный магазин в городе Курлово и выявили контрафактную продукцию. Владелица магазина являлась подругой подозреваемой.Фигурантка 1978 года рождения, желая помочь ей избежать ответственности, в салоне служебного автомобиля попыталась передать начальнику ОЭБ и ПК взятку в виде 100 тысяч рублей, положив их на панель рядом с коробкой передач.«Договориться» не получилось, так как сотрудник полиции от преступного предложения отказался и доложил о случившемся руководству. Как итог, - возбуждено уголовное дело, проводится расследование.Фото: пресс-служба СУ СК по Владимирской области