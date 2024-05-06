Муромское пассажирское автотранспортное предприятие не выплатила зарплату в общей сумме более чем 2 миллиона рублей. Эту сумму 84 работника заработали за февраль, рассказали в пресс-службе

Муромское пассажирское автотранспортное предприятие не выплатила зарплату в общей сумме более чем 2 миллиона рублей. Эту сумму 84 работника заработали за февраль, рассказали в пресс-службе прокуратуры. При этом какую-то часть зарплаты все-таки рабочие получили, поскольку против гендиректора организации возбуждено дело об административном правонарушении за неполную выплату. После вмешательства прокурора люди зарплату все-таки получили. Прокомментируйте новость