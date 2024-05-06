Об этом сообщают представители Правительства Владимирской области.

Владимирские студенты осваивают специальность «Оператор БПЛА». Об этом сообщают представители Правительства Владимирской области.Так, обучение было организовано на базе Ковровской государственной технологической академии. Учились на курсе ребята из семи муниципалитетов региона. Им преподали уроки управления, военной и военно-инженерной дисциплины, а также военно-медицинской подготовки.На занятиях были разобраны такие оружия, как пистолет Макарова или АК-47, юыли отработаны навыки использования защитных костюмов и противогаза. Каждый сдавал зачёт и получил в коне сертификат.