В Муроме из горящей квартиры сотрудники МЧС спасли человека Около четырех вечера 5 мая 2024 года...

В Муроме из горящей квартиры сотрудники МЧС спасли человекаОколо четырех вечера 5 мая 2024 года произошел пожар в многоквартирном жилом доме на улице Пролетарской в округе Муром. Как сообщают в пресс-службе МЧС по Владимирской области, предварительная площадь возгорания составила 30 квадратных метров.По словам пожарных погибших и пострадавших нет. Из горящего помещения огнеборцы спасли одного человека, эвакуировали 10 человек из них 1 ребенок.К ликвидации пожара привлекались 4 единицы техники и 16 человек личного состава.Главное управление МЧС России по Владимирской области напоминает: в случае пожара необходимо звонить по телефонам «01» или «101». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.Фото: МЧС по Владимирской области