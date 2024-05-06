ВТБ расширяет возможность подключения к программе долгосрочных сбережений.

ВТБ расширяет возможность подключения к программе долгосрочных сбережений. Теперь каждый россиянин сможет оформить договор по ПДС в любом офисе ВТБ по всей стране и получить финансовую поддержку от государства. Заключить договор ПДС можно также на сайте пенсионного фонда ВТБ или перейти к оформлению через ВТБ Онлайн.Программа долгосрочных сбережений (ПДС) – это финансовый сберегательный инструмент, который предполагает прямое участие государства в накоплениях средств. Клиент сможет как самостоятельно копить за счет собственных добровольных взносов, так и перевести в программу свои ранее сформированные пенсионные накопления.Государство будет софинансировать взносы участника программы в размере до 36 тыс. рублей в течение трех лет, следующих за годом после первого пополнения, в зависимости от размера взноса и уровня дохода участника. С суммы взносов до 400 тыс. рублей в год клиенты смогут ежегодно получить налоговый вычет в размере от 52 до 60 тыс. рублей.«Программа долгосрочных сбережений позволяет ее участникам увеличить свои накопления не только за счет личных взносов, но и за счет софинансирования со стороны государства. Например, для клиентов с доходами до 80 тысяч рублей в месяц каждый вложенный рубль будет дополняться еще одним. Банк ВТБ и наш пенсионный фонд, который является крупнейшим в стране, готовы использовать свой опыт и компетенции для максимально эффективной реализации этого проекта в масштабах всей страны. Все это позволит подключиться к программе с удобством и выгодой – и нашим клиентам, и клиентам других банков и фондов», – прокомментировал заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.Для подключения к программе долгосрочных сбережений в ВТБ достаточно паспорта, СНИЛС и ИНН. Оформление договора занимает не более 5 минут. Специалисты банка ВТБ и ВТБ Пенсионного фонда оперативно проконсультируют клиентов и помогут с заполнением всех необходимых документов. Подробную информацию можно получить на горячей линии ВТБ Пенсионный фонд по номеру 8 800 775 25 35. На сайте фонда доступен калькулятор, с помощью которого можно рассчитать размер будущих накоплений и выплат по программе.ВТБ Пенсионный фонд является официальным оператором программы долгосрочных сбережений.Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.Реклама.