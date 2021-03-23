По данным «Владимиртеплогаза», на 9 часов вечера запущены насосы, три котла начинают работать в штатном режиме.

По данным «Владимиртеплогаза», на 9 часов вечера запущены насосы, три котла начинают работать в штатном режиме. В данный момент специалисты выходят на режим, отопление уже подано, но пока невысокой температуры, подача ГВС ориентировочно к 23:00. Проблемный участок сетей изолирован, на нем только 4 административных здания (не школы и не детские сады). Завтра работы будут продолжены.Напомним, центральная часть города осталась без отопления в результата . Взрывотехники, вероятно, не просчитали всех возможных последствий обрушения и обломки одного из зданий повредили тепловую магистраль, опоры линии электропередачи и частично перекрыли автомобильную дорогу