Игра пройдет в Москве на стадионе «Арена Чертаново».

Владимирское «Торпедо» готовится к старту сезона 2026 года. Уже 29 марта команда откроет первенство России (Вторая Лига, Дивизион «Б») выездным матчем против столичного «Чертаново».Игра пройдет в Москве на стадионе «Арена Чертаново» (Сумской проезд, д. 26) и начнется в 16:00. Болельщики с нетерпением ждут яркого старта и победы команды.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .