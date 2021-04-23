Польские политики ожидали от Владимира Путина более жестких формулировок в отношении Украины в послании Федеральному собранию. Так считает автор Украина.ру Олег Хавич.

Польские политики ожидали от Владимира Путина более жестких формулировок в отношении Украины в послании Федеральному собранию. Так считает автор Украина.ру Олег Хавич.Обращаясь с посланием к Федеральному собранию, Владимир Путин высказался о ситуации на Украине. Президент России вспомнил о Викторе Януковиче, которого отстранили от власти путем вооруженного переворота и едва не убили. Во время выступления он отметил, что такие практики не допустимы и переходят все границы: "Никто не думал о судьбе Украины, когда госпереворот осуществлялся в этой стране".Выступление российского лидера хоть и было разобрано на цитаты, от него явно ожидали большего. В частности, польские политики ждали, когда Путин скажет то, что можно было бы интерпретировать как признак "российской агрессии", уверен Олег Хавич.Эксперт предполагает, что именно поэтому 21 апреля встречались президент Польши, министр обороны, начальник Генштаба и руководители спецслужб, а также проводилось заседание комиссии польского Сената по иностранным делам, которую контролируетлиберально-консервативная партия "Гражданская платформа".Также Хавич отметил, что не понимает слова начальника Бюро национальной безопасности Польши Павла Солоха о том, "ситуация на Украине весьма серьезная, требующая сотрудничества, прежде всего, союзников по НАТО и наших партнеров в регионе", ведь все страны региона (помимо Украины и Белоруссии) и так являются членами Североатлантического Альянса.