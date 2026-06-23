К текущим 200 камерам добавят новые устройства, а старые системы контроля обновят.

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев провел профильное совещание, где основной темой стало повышение безопасности на дорогах региона и развитие системы автоматической фотовидеофиксации. Участники встречи обсудили планы по установке новых устройств контроля на наиболее загруженных участках.В течение 2025 года в области запустили два десятка новых комплексов, что позволило вынести более 1,2 миллиона постановлений по зафиксированным нарушениям. Всего на данный момент в распоряжении региона находится 212 стационарных и мобильных камер.В текущем году дорожную сеть пополнят еще 8 систем контроля. Кроме того, уже подписан договор на техническое обновление 15 существующих приборов, которые после модернизации смогут распознавать дополнительные виды правонарушений.Глава региона поручил Министерству транспорта проанализировать аварийные участки для размещения новых комплексов. Профильному ведомству предстоит выбрать наиболее эффективную финансовую модель — будь то прямая покупка оборудования или арендные соглашения — для обеспечения максимальной безопасности водителей и пешеходов.