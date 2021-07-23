Представители некоммерческих организаций обратились к секретарю генсовета Единой России Андрею Турчаку с просьбой восстановить справедливость в вопросе индексации пенсий работающим пенсионерам и бывшим военным.

Представители некоммерческих организаций обратились к секретарю генсовета "Единой России" Андрею Турчаку с просьбой восстановить справедливость в вопросе индексации пенсий работающим пенсионерам и бывшим военным."По индексации пенсий ветеранам военной службы – думаю, что первым темпом мы добьемся этого. А дальше будем предусматривать, чтобы, может, не на предстоящий налоговый год, а на 2022-2023 годы, эта проблема была решена – по крайней мере, по некоторым категориям работающих пенсионеров", – сказал Турчак в ходе открытия штаба общественной поддержки "Единой России" в Горно-Алтайске.Политик считает, что в деле индексации пенсий нужно действовать поступательно. Необходимо, чтобы пенсионная система выдержала изменения, а для этого необходим бюджетный баланс, пояснил он.По его словам, "Единая Россия" отработает эту тему с правительством. "В рабочей группе по этому вопросу у нас представители Министерства труда и социальной защиты", – сказал секретарь генсовета партии.Турчак напомнил о сборе предложений в народную программу "ЕР". Инициативы принимаются оффлайн и онлайн на сайте NP.ER.RU. Важнейшие из них попадут в федеральный раздел программы партии, другие – в региональный блок.Программа отразит изменения и на муниципальном уровне: что будет сделано в том или другом населенном пункте в ближайшее время, пояснил политик. "Конкретно на весь срок полномочий восьмого созыва Госдумы", – добавил он.