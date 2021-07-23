Жителя Собинки приговорили к шести годам колонии за ДТП, в котором погибла девушка. Будучи пьяным, 31 мая 2020 года он сел за руль скутера вместе со своей знакомой и выехал на трассу ..

Жителя Собинки приговорили к шести годам колонии за ДТП, в котором погибла девушка.Будучи пьяным, 31 мая 2020 года он сел за руль скутера вместе со своей знакомой и выехал на трассу «Собинка-Лакинск-Ставрово». При этом прав на вождение транспортного средства у мужчины не было. Превысив скорость, он не справился с управлением, в результате чего Лифан-50 опрокинулся. Пассажирка получила травмы не совместимые с жизнью. У нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, перелом правого бедра, ушибы и ссадины. Она скончалась до приезда медиков.«Кроме срока заключения, осуждённый лишен права управления транспортными средствами на срок в 2,5 года», - уточнили в Собинском городском суде.Виновник аварии попытался обжаловать вердикт во Владимирском облсуде, но коллегия оставила решение коллег без изменений. Апелляционную жалобу адвоката отклонили.Лихача взяли под стражу в зале суда.