Безопасность детей в приоритете: как летние лагеря подготавливают к потенциальным угрозам? Сезон отдыха в разгаре. Сейчас на смене в «Икаре» находятся 360 детей. Задача не только организовать

Безопасность детей в приоритете: как летние лагеря подготавливают к потенциальным угрозам? Сезон отдыха в разгаре. Сейчас на смене в «Икаре» находятся 360 детей. Задача не только организовать оздоровительную программу, но и защитить школьников от внешних угроз. Анатолий Винарчик, зам. начальника управления гражданской защиты администрации г. Владимира Сегодняшний день — это самый актуальный день, который требует