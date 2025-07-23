Специалисты отправятся в Гусь-Хрустальный, Муром, Собинку, Киржач, Александров и Ковров.

Владимирский филиал ПИМУ выпустил 41 ординатора, прошедших подготовку по 12 специальностям, включая терапию, кардиологию, неврологию, анестезиологию, рентгенологию, гинекологию, онкологию и другие.Новое поколение врачей, прошедших обучение во владимирском филиале ПИМУ, направлено для работы в медицинские учреждения Владимирской области. Таким образом, штат областных больниц пополнился 41 ординатором. Кроме того, для студентов-медиков планируется приобретение общежития стоимостью 125 миллионов рублей.Специалисты отправятся в Гусь-Хрустальный, Муром, Собинку, Киржач, Александров и Ковров. Многие останутся и в областном центре.Нынешний выпуск ординаторов во Владимирском филиале ПИМУ – важный этап для регионального здравоохранения и первый ощутимый результат политики руководства области по решению проблемы кадрового дефицита. Этот вопрос поднимался губернатором Александром Авдеевым на встрече с Президентом России Владимиром Путиным. До недавнего времени Владимирская область оставалась одним из немногих регионов страны, где отсутствовал собственный медицинский вуз.сообщалось, что во Владимирской области идёт подготовка новых кадров для медучреждений.