Специалисты отправятся в Гусь-Хрустальный, Муром, Собинку, Киржач, Александров и Ковров.
Владимирский филиал ПИМУ выпустил 41 ординатора, прошедших подготовку по 12 специальностям, включая терапию, кардиологию, неврологию, анестезиологию, рентгенологию, гинекологию, онкологию и другие.
Новое поколение врачей, прошедших обучение во владимирском филиале ПИМУ, направлено для работы в медицинские учреждения Владимирской области. Таким образом, штат областных больниц пополнился 41 ординатором. Кроме того, для студентов-медиков планируется приобретение общежития стоимостью 125 миллионов рублей.
Специалисты отправятся в Гусь-Хрустальный, Муром, Собинку, Киржач, Александров и Ковров. Многие останутся и в областном центре.
Нынешний выпуск ординаторов во Владимирском филиале ПИМУ – важный этап для регионального здравоохранения и первый ощутимый результат политики руководства области по решению проблемы кадрового дефицита. Этот вопрос поднимался губернатором Александром Авдеевым на встрече с Президентом России Владимиром Путиным. До недавнего времени Владимирская область оставалась одним из немногих регионов страны, где отсутствовал собственный медицинский вуз.
сообщалось, что во Владимирской области идёт подготовка новых кадров для медучреждений.