Завершился второй этап образовательного проекта для лидеров некоммерческих организаций «Формула успеха», который благотворительный фонд «АиФ. Доброе сердце» и редакция «Аргументов и ..

Завершился второй этап образовательного проекта для лидеров некоммерческих организаций «Формула успеха», который благотворительный фонд «АиФ. Доброе сердце» и редакция «Аргументов и фактов» проводят при поддержке Фонда президентских грантов.Как и на первом этапе, прошедшем в 2024 году, его участниками стали 100 руководителей НКО из разных регионов страны. Но если тогда видеолекции для них записали ведущие журналисты «АиФ» и их коллеги, то теперь лекторами стали те, кто прошёл обучение год назад и показал лучшие результаты. То есть к блоку лекций профессионалов в области СМИ и коммуникаций на сайте проекта добавился новый блок, имеющий название «Научился? Поделись!»:Все 25 лекций второго этапа останутся доступными, и прослушать их сможет любой желающий.Богоугодное делоРечь идёт о технологиях и инструментарии, которые помогают НКО устанавливать коммуникации с общественными институтами и средствами массовой информации, чтобы доносить информацию о своей деятельности до широкого круга людей.Пройдя лекционный курс, все участники выполнили по пять заданий практикума, в том числе записали подкасты.На заключительный в усадьбе «Аргументов и фактов» на Мясницкой улице в Москве собрались и лекторы, и участники. Главный зал был полон, а кто не смог приехать, подключились онлайн.«Есть такое понятие, как богоугодное дело. Нам кажется, что вне религии, вне вероисповеданий вы делаете богоугодное дело, а мы вам в этом помогаем, — сказал собравшимся генеральный директор издательского дома "Аргументы и факты" Руслан Новиков. — Мы много лет потратили на то, чтобы убедить вас, в том числе проектом "Формула успеха", второй этап которого мы сегодня завершаем, в том, что вы не просто должны, а обязаны рассказывать публично о своих делах».Он отметил, что у «АиФ» в последние годы сложились тесные отношения с некоммерческим сектором. Более трех тысяч материалов опубликовано на разных площадках издательского дома — в еженедельнике «АиФ» и других печатных изданиях, а также на сайте, в социальных сетях.«Мы, наверное, то СМИ, что максимально ориентировано на повестку НКО. И я очень рад тем результатам, которые вижу сегодня. Они заставляют думать, что мы какой-то вклад в развитие некоммерческого сектора вносим и что наши усилия совместно с вашими были не зря. И так будет и впредь», — добавил Руслан Новиков.Укрепление доверияРуководитель департамента регионального развития Фонда президентских грантов (ФПГ) Алина Дунаева сделала акцент на доверии как ключевом слове в деятельности НКО. И рассказала, что за восемь лет работы фонда 22 тысячи проектов НКО получили его поддержку. Это дало возможность реализовать 56 тысяч социально значимых проектов по всей России. Их совокупный бюджет составил 177 млрд рублей, причём 86 млрд — это средства, выделенные ФПГ, а 91 млрд — поддержка региональных бюджетов, а также деньги, привлечённые самими некоммерческими организациями.«Рассказывая о себе, о своей деятельности, вы не только укрепляете доверие к ней в обществе, но в первую очередь открываете возможности для расширения своих проектов», — обратилась к коллегам Алина Дунаева в связи с их участием в проекте «Формула успеха».По словам модератора встречи, бренд-директора ИД «Аргументы и факты» Елены Муллануровой, лидеры НКО зачастую становятся мотиваторами позитивных социальных изменений, происходящих маленькими шагами в нашем обществе. И именно медиа помогают им в этом. «Благотворительные инициативы создают эффект домино — когда один человек или организация проявляют доброту и оказывают помощь, это вдохновляет других следовать их примеру. Каждый акт доброты и поддержки вызывает ответную реакцию, формируя позитивную цепную реакцию. Так, один благотворительный жест может стать началом целой волны добрых дел. Благотворительность объединяет людей, вовлекая их в совместные усилия по решению социальных проблем, — считает Елена Мулланурова. — Отрадно, что издательский дом "Аргументы и факты" продолжает разговор с обществом, государством, медиа и некоммерческим сектором и транслирует важность продвижения социально-значимого контента в СМИ, говорит о том, где и как НКО и медиа найти точки пересечения и насколько ярка роль третьего сектора в развитии экономики страны в целом».«В первой версии проекта мы постарались передать вам весь инструментарий ведения успешных коммуникаций, в том числе опыт издательского дома "АиФ", — добавила директор Благотворительного фонда "АиФ. Доброе сердце" Анастасия Астахова. — И 25 самых успешных учеников, а теперь прекрасных учителей стали менторами во второй версии проекта. "Коллега помогает коллеге" — по-моему, очень необычный формат, таких проектов ещё не было. И замечательный формат, эффективный!»Тему доверия продолжила директор Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ Ирина Мерсиянова. «Без взаимодействия доверия не бывает», — убеждена она.56 % взрослых россиян, по данным мониторинга центра, декларируют своё доверие НКО хотя бы одного вида. 27 % говорят, что участвуют в деятельности НКО и гражданских инициативах. А 80 % полагают, что НКО и гражданские инициативы должны участвовать в решении социальных проблем в сфере образования, здравоохранения, культуры — наряду с государственными учреждениями.От менторов второго этапа проекта на пленарке выступила Анна Кузьминых, руководитель по информационному сопровождению фонда «Белый ирис», который восстанавливает заброшенные храмы.«Мы участвовали в первой "Формуле успеха" в роли учеников. Для меня было большой-большой честью, что меня пригласили в число 25 менторов второй "Формулы". Я прочитала лекцию о том, как мы сохраняем старинные сельские храмы и как осуществляем медиасопровождение своей деятельности, как оно помогает нам в работе, — рассказала она. — Еще 5-10 лет назад сложно было бы представить, что лидеры НКО будут посвящать столько времени развитию собственного бренда, а сами НКО — развитию каналов коммуникаций. Но времена изменились, и этот запрос словно носится в воздухе. Я рада, что "Аргументы и Факты" уловили этот тренд, объединили нас в проекте "Формула успеха", научили тонкостям медиасопровождения и дали в руки удочку, чтобы мы сами научились ловить рыбу — и оставались на плаву».Сообщество лидеровВ заключительной части пленарного заседания саммита состоялось награжден 154a ие участников проекта «Формула успеха. Научился? Поделись!» — победителей творческого конкурса работ, подготовленных ими в ходе практикума. Дипломы получили все 50 финалистов, многие из которых присутствовали в зале. А победителями стали Татьяна Сачко, директор челябинского регионального благотворительного общественного движения «Искорка Фонд»; Айрат Сайфуллин, директор АНО «Дом занимательных наук «Интеллектус» башкирского села Нагаево, и Алексей Сухов, гендиректор АНО Центр социальных услуг, поддержки благотворительности и творческих инициатив «Мир да лад» из Санкт-Петербурга.«Подкаст для меня был большой внутренней борьбой. Я впервые услышала свой голос со стороны, и это было достаточно необычно. Благодарила себя за то, что смогла, но в первую очередь благодарила проект, который дал мне в эту сторону волшебный пендель», — поделилась Татьяна Сачко.А Айрат Сайфуллин поведал, что соцсети завёл 12 лет назад: «Только потому, что уважаемые дяди и тёти сказали, что руководителю НКО это надо сделать. Все 12 лет я выдавливал из себя посты. И только благодаря этому проекту начал писать их легко, свободно и откровенно — так, как вы нас учили».Помимо пленарного заседания, программа саммита включала в себя мастер-классы с экспертами в области коммуникаций, паблик-токи, семинары.Организаторы сообщили, что уже идёт работа над третьим этапом проекта — стартует он в 2025 году.«Образовательный проект "Формула успеха" формирует сообщество сильных лидеров НКО, которые не теоретически, а на практике знают, как быть на виду, как не бояться выступать перед разными аудиториями, как говорить просто о важном, передавая свой опыт коллегам, что позволяет создавать новый образ НКО в обществе», — резюмировала Анастасия Астахова.Программу PR-саммита продолжили мастер-класс основательницы Института публичных выступлений и конфликтологии Ирины Баржак, паблик-ток с опыт-сессией «Научился? Поделись!» с участием наставников и участников проекта, мастер-класс руководителя службы продвижения МТРК «МИР» Сергея Гревцева, менторская гостиная с экспертом в области GR, стратегических партнёрств, бизнес-тренером, медиатором Алиной Яшиной, мастер-класс руководителя направления КСО АО «Национальная медиа группа» Марии Залуниной, семинар с менеджером по коммуникациям платформы VK Добро Викторией Гнип, мотивирующая встреча с актрисой Любовью Зайцевой, семинар с руководителем направления стратегических партнерств соцсети «Одноклассники» Андреем Березкиным.