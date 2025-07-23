Борец Абуязид Манцигов своими победами прославил не только наш регион, но и Россию.

Борец Абуязид Манцигов своими победами прославил не только наш регион, но и Россию.Будущая легендаАбуязид Манцигов — прославленный борец греко-римского стиля, гордость Владимирской земли. В его активе множество наград, включая звания чемпиона и призёра мировых и европейских первенств, многократного чемпиона России. Уроженец Грозного, Абуязид более 20 лет в спорте, с 2009 года живёт и тренируется во Владимире.— Я благодарен отцу за все его старания, — говорит Абуязид. — Несмотря на скромный достаток, он всегда находил средства на мои тренировки. Отец сам оставил спорт, чтобы помогать дедушке. В нашей семье принято поддерживать родителей, поэтому я тоже готов на всё ради своих близких. Без его поддержки я бы не смог добиться успехов.Путь к себеАбуязид с теплотой вспоминает начало своего пути в борьбе:— В детстве я был очень шустрым. Когда мы переехали в Ингушетию, борьба стала для меня открытием. Мой первый наставник Беслан Альбукаев учил нас не только приёмам, но и дисциплине, уважению и чести. Именно он заложил тот фундамент, который позволил мне вырасти как спортсмену и личности.Абуязид, за плечами которого 24 года тренировок, до сих пор помнит свои первые районные соревнования в Ингушетии, где занял третье место:—Это была большая победа для меня.Братья по духуВладимир стал судьбоносным городом для Абуязида, где под руководством тренера Надира Магомедова он оттачивал мастерство. Магомедов разглядел талант в юном спортсмене и пригласил его тренироваться во Владимир, который стал для чемпиона вторым домом.— В мире борьбы существует особое братство, не знающее границ. Борцы всегда относятся друг к другу как братья, вне зависимости от национальности, — говорит Абуязид, отмечая атмосферу дружбы и взаимоуважения в зале. — В нашем зале тренируются русские, чеченцы, дагестанцы, азербайджанцы — и все мы дружим по-настоящему.Обратная сторона медалиДля Абуязида Манцигова дисциплина — основа успеха. Однако, он признает, что профессиональный спорт — это постоянное преодоление трудностей:— Препятствий на пути к победе было немало. Конечно, в первую очередь это травмы... Но неудачи, поражения — вот что по-настоящему испытывает спортсмена на прочность. Я убеждён, что проигрыш — это не конец, а начало нового пути.Абуязид Манцигов уверен, что спорт — это не только техника, но и умение быть честным:—И в спорте, и в жизни я руководствуюсь одним главным принципом — честностью. Для меня это не просто красивое слово, а жизненная позиция.Характер чемпионаОн вспоминает, как после победы на чемпионате России в 2016 году его не взяли на чемпионат мира, но это не сломило его:—Я собрался с силами и решил идти до конца. Так и получилось. В 2019 году на предолимпийском чемпионате мира я завоевал золотую медаль.Настоящий атлетПуть Абуязида Манцигова — пример мужества и любви к своему делу. Спорт научил его силе, стойкости и справедливости. Сегодня он делится опытом со студентами ВлГУ, передавая им знания и волю к победе.— Всем начинающим спортсменам желаю никогда не сдаваться, идти только вперёд и добиваться успехов, — напутствует Абуязид.