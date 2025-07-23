Депутат не предоставил сведения о доходах.

Александровский городской суд удовлетворил иск прокурора об изменении формулировки прекращения полномочий депутата Совета города Струнино, признав, что он был лишен мандата «в связи с утратой доверия». Это стало результатом проверки соблюдения антикоррупционного законодательства.Как пресс-служба прокуратуры Владимирской области, согласно требованиям законодательства, новые депутаты обязаны в течение четырех месяцев с момента избрания представить губернатору региона сведения о своих доходах за предшествующий календарный год, а также об имуществе и имущественных обязательствах, включая данные о супруге и несовершеннолетних детях.Однако депутат не предоставил эти сведения в установленный срок. В связи с этим городская прокуратура направила в адрес Совета народных депутатов города Струнино представление. Изначально депутатский корпус отказал в прекращении полномочий депутата в связи с утратой доверия.Тогда прокурор направил административное исковое заявление в суд с требованием о прекращении полномочий по указанной формулировке. В ходе судебного разбирательства депутат самостоятельно сложил полномочия. Тем не менее, Александровский городской суд признал решение Совета народных депутатов о прекращении полномочий по собственному желанию незаконным и изменил формулировку на «в связи с утратой доверия».Решение суда пока не вступило в законную силу.