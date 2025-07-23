Тело 74-летнего мужчины обнаружили вечером 22 июля в реке Суворощь у села Фоминки в Гороховецком районе. Утонувшего из воды достал очевидец, сообщили в пресс-службе МЧС области. Обстоятельства

Тело 74-летнего мужчины обнаружили вечером 22 июля в реке Суворощь у села Фоминки в Гороховецком районе. Утонувшего из воды достал очевидец, сообщили в пресс-службе МЧС области. Обстоятельства гибели пока неизвестны. Однако место, в котором нашли тело, не оборудовано для купания. Поэтому спасатели вновь призвали жителей региона купаться только в оборудованных для этого местах, воздержаться от