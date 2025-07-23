Состояние площадки представляло угрозу для жизни детей.

В городе Покров детскую площадку у дома № 23 по улице Советской привели в надлежащее состояние после прокурорской проверки. Ранее состояние площадки представляло угрозу для жизни и здоровья детей.Прокуратура Петушинского района , что на игровых конструкциях были многочисленные повреждения лакокрасочного слоя, сломанные элементы и оборудование с острыми выступающими концами. Кроме того, отсутствовала информационная табличка с правилами пользования, возрастными ограничениями, а также номерами телефонов служб эксплуатации и скорой помощи.После внесения представления главы администрации Покрова, все выявленные нарушения устранили, и детская площадка теперь соответствует требованиям безопасности.