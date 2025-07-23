В субботу, 26 июля, владимирцев приглашают в Загородный парк. В 12:00 там начнется празднование Сабантуя, татаро-башкирского народного праздника. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии

В субботу, 26 июля, владимирцев приглашают в Загородный парк. В 12:00 там начнется празднование Сабантуя, татаро-башкирского народного праздника. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии областной столицы. В этом году организаторы собираются обратить внимание на мастер-классы. Приглашенные мастера и рукодельницы научат гостей народным ремеслам и познакомят со своей культурой. Кроме того, каждый сможет попробовать блюда традиционной