Он ударил ножом в сердце своего приятеля.

Во Владимирской области отца пятерых детей отправили в колонию за убийство в пьяном состоянии.40-летний житель города Карабаново проведет в колонии строгого режима восемь лет. Преступление произошло 26 февраля. Мужчина распивали алкоголь у своего друга в Александрове.Во время застолья между приятелями вспыхнул конфликт. Обвиняемый схватил со стола нож и ударил своего приятеля прямо в сердце. Какое-то время мужчина разговаривал, крови почти не было. Осознав, что он наделал, друг побежал к соседям за перекисью и попытался самостоятельно зашить рану. Внезапно мужчина умер.Обвиняемый заявил, что не хотел убивать друга. Он сотрудничал со следствием.Напомним, что в Гусь-Хрустальном мужчина .