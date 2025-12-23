Мужик попал в ад. Вокруг котлы, сковородки, черти грешников воспитывают
- в общем все как положено...
Подходит к нему местный метродотель (в смысле черт-распорядитель) и говорит:
- Ну, мужик, выбирай котел или сковородку и включайся в "процесс"!
- Страшно у Вас тут, - мужик отвечает, - можно я похожу посмотрю, выберу себе что-нибудь?
- Давай - смотри, выбирай, - разрешает черт.
Мужик ходил смотрел, смотрел везде одно и тоже. Совсем отчаялся.
Вдруг смотрит вдали березовая рощица. Подошел ближе смотрит в рощице... пивной ларек и народ вокруг пивко потягивают. Мужик туда.
- А мне пивка можно? - робко так.
- Бери кружечку, без проблем!
Стоит, пьет пивко, кругом озирается. Удивительно - черти не трогают, прохладно... Благодать. Смотрит, рыбк
еще анекдот!