ВТБ запускает акцию для клиентов среднего и малого бизнеса ко Дню российского предпринимательства, который отмечается 26 мая.

ВТБ запускает акцию для клиентов среднего и малого бизнеса ко Дню российского предпринимательства, который отмечается 26 мая. Клиенты банка и те, кто впервые открывает счет, могут оформить более 20 продуктов и сервисов для своего бизнеса бесплатно или с дополнительной скидкой. Акция будет действовать до 14 июня.Новые клиенты могут открыть расчетный счет и получить скидку 50% на обслуживание на 12 месяцев. Скидка действует на самые популярные у предпринимателей пакеты услуг «Самое важное» и «Все включено», которые включают выпуск цифровой бизнес-карты для оплаты корпоративных расходов и самоинкассации в широкой сети банкоматов ВТБ и Почта Банка. Также клиентам доступны безлимитные переводы внутри ВТБ, а индивидуальным предпринимателям – переводы на свой счет физлица без комиссии.Не только выгодно обслуживаться в ВТБ, но и заработать, новым клиентам помогут продукты «Овернайт Лайт» и «НСО Лайт». Они позволяют размещать на счете от 50 тыс. рублей для получения дополнительного дохода, в том числе за один день. Размещение и управление депозитами доступно онлайн, в интернет-банке и мобильном приложении. Для удобства клиентов в ВТБ действует продленное время размещения средств – до 21:00 по местному времени региона обслуживания.Для клиентов, ведущих международный бизнес, ВТБ бесплатно предоставит персонального эксперта по ВЭД для сопровождения всех этапов сделок. Кроме этого, без дополнительной платы можно подключить услугу «Монитор ВЭД» – она отследит сроки предоставления в банк документов и информации по валютному контролю, уведомит о признаках нарушений, новостях ВЭД и других важных изменениях. Бесплатным будет и выпуск виртуальной таможенной карты, которая позволяет совершать платежи в режиме 24/7.В период акции новые и действующие клиенты ВТБ могут на специальных условиях подключить сервисы для бизнеса – от подачи отчетности в госорганы и сервисов по автоматизации командировок до ведения полноценного бухгалтерского учета онлайн и получения бесплатной лицензии на электронный документооборот.Узнать подробнее об условиях акции и подключить продукты и сервисы на специальных условиях можно на сайте ВТБ.Реклама.