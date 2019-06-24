Заслуженный врач России и по совместительству телеведущая Елена Малышева высказала мнение о лучшей диете в мире. Для того, чтобы выбрать лидирующую позицию она провела масштабное исследование.

Заслуженный врач России и по совместительству телеведущая Елена Малышева высказала мнение о лучшей диете в мире. Для того, чтобы выбрать лидирующую позицию она провела масштабное исследование.Знаменитость назвала лучше диетой – средиземноморскую. Она пришла к такому выводу после подробного анализа 41 диеты.Главной особенностью такой системы питания является 1200 граммов зелени, буквально ведро. Также она включает в себя бобовые, цельнозерновые крупы, рыбу, морепродукты и оливковое масла. Возможно добавление в рацион и ограниченного количества красного мяса.По мнению врача, сбалансированное диетическое питание должно стоять в приоритете при желании похудеть. Оно способствуют этому значительно больше, чем физические нагрузки."Люди иногда имеют такое ожирение, что они и двигаться толком не могут, поэтому на 80 процентов вес зависит от еды, на 20 – от физкультуры", – заявила Малышева.Более того, Елена Васильевна считает, что труднопреодолимое излишнее пристрастие к еде– настоящая зависимость. Она сравнила ее с наркотической.Напомним, недавно телеведущая снова удивила публику свои неординарным поступком. Как писали ранее , доктор призналась, что проделала такое впервые в жизни.