Жители деревни Воскресенское пользуются водой, в которой показатели содержания железа превышены в 6 раз, мутности – в 15. Дело в том, что МУП «АТС» использует артезианскую скважину 1967 года

Жители деревни Воскресенское пользуются водой, в которой показатели содержания железа превышены в 6 раз, мутности – в 15. Дело в том, что МУП «АТС» использует артезианскую скважину 1967 года постройки. Ее степень износа составляет около 80%. Интересно, что был план мероприятий по улучшению качества питьевой воды, включающий модернизацию водоснабжения, проведение соответствующих исследований и установку оборудования