С января по апрель 2024 года с вокзалов и станций Горьковской железной дороги было отправлено свыше 11,6 млн пассажиров, что на 7,7% больше аналогичного показателя прошлого года.

С января по апрель 2024 года с вокзалов и станций Горьковской железной дороги было отправлено свыше 11,6 млн пассажиров, что на 7,7% больше аналогичного показателя прошлого года. Об этом рассказала пресс-служба компании.В частности, поездами дальнего следования отбыли свыше 2,6 млн человек. 8,9 млн пассажиров путешествовали в пригородном сообщении.Только за апрель по железной дороге было отправлено более 3,2 млн пассажиров.Кроме того, за четыре месяца пассажирооборот вырос на 12% и составил свыше 3 млрд пасс-км.Данный показатель в апреле достиг 776 млн пасс-км.