За вывоз мусора с жителей Судогды незаконно собрали почти 4 миллиона рублей
Прокуратурой...
За вывоз мусора с жителей Судогды незаконно собрали почти 4 миллиона рублей
Прокуратурой Судогодского района была проведена проверка исполнения законодательства при организации сбора и вывоза отходов.
Установлено, что несмотря на то, что содержание площадок накопления твердых коммунальных отходов является расходным обязательством муниципального образования, руководство МКП г. Судогда «Благоустройство» по согласованию с администрацией Судогодского района более двух лет взимало с населения района плату за аренду контейнерных площадок.
Таким образом, с владельцев частных домов незаконно собрано почти 4 миллиона рублей.
Прокурор обратился в суд, который признал платы за аренду контейнерных площадок с собственников домов незаконным и обязал МКП вернуть деньги.
Несмотря на это, одной из жительниц города денежные средства не вернули, что послужило основанием для ее обращения в прокуратуру района. Отметим, что женщина 1964 года рождения является пенсионером по старости, и, кроме того, ей установлена третья группа инвалидности.
Восстановление нарушенных прав обратившейся находится на контроле надзорного ведомства.
Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений