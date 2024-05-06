За вывоз мусора с жителей Судогды незаконно собрали почти 4 миллиона рублей Прокуратурой...

За вывоз мусора с жителей Судогды незаконно собрали почти 4 миллиона рублейПрокуратурой Судогодского района была проведена проверка исполнения законодательства при организации сбора и вывоза отходов.Установлено, что несмотря на то, что содержание площадок накопления твердых коммунальных отходов является расходным обязательством муниципального образования, руководство МКП г. Судогда «Благоустройство» по согласованию с администрацией Судогодского района более двух лет взимало с населения района плату за аренду контейнерных площадок.Таким образом, с владельцев частных домов незаконно собрано почти 4 миллиона рублей.Прокурор обратился в суд, который признал платы за аренду контейнерных площадок с собственников домов незаконным и обязал МКП вернуть деньги.Несмотря на это, одной из жительниц города денежные средства не вернули, что послужило основанием для ее обращения в прокуратуру района. Отметим, что женщина 1964 года рождения является пенсионером по старости, и, кроме того, ей установлена третья группа инвалидности.Восстановление нарушенных прав обратившейся находится на контроле надзорного ведомства.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений