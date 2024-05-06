Жители Владимирской области ощутят непрерывные магнитные бури В Лаборатории Солнечной астрономии...

Жители Владимирской области ощутят непрерывные магнитные буриВ Лаборатории Солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ сообщили о мощных вспышках на Солнце. За прошедшие сутки произошло более 20 взрывов, в том числе, - 10 уровня M, соответствующих четвёртому уровню по 5-балльной шкале событий на Солнце, а также вспышка высшего балла X - вторая за двое суток.Таким образом, специалисты зарегистрировали крупнейшую за несколько лет вспышечную активность.«Геомагнитные последствия от сегодняшних событий смогут проявиться не раньше среды и пока абсолютно непонятны. Ожидающиеся в понедельник и вторник магнитные бури не имеют к тому, что прямо сейчас происходит на Солнце, никакого отношения, и вызваны предшествующими процессами.», - рассказали в Лаборатории Солнечной астрономииНа данный момент прогноз на среду отсутствует, так как специалисты проводят анализ данных наблюдений. Однако, заведомо предупреждают: вероятность полностью избежать геомагнитных последствий - практически отсутствует.Но что касается геомагнитных бурь, которые пройдут 6 и 7 мая 2024 года?Земля будет погружена в солнечную плазму. В такой ситуации непрерывные магнитные бури и геомагнитные возмущения будут сопровождать нас около 2 суток, вплоть до окончания вторника.Фото: Лаборатория Солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ