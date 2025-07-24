Женщина оказалась жива.

об исчезновении женщины поступило накануне вечером, после чего спасатели совместно с сотрудниками полиции отправились на поиски в лес, где, по предварительной информации, находилась пенсионерка.В ходе прочесывания местности одна из поисковых групп услышала голос потерявшейся.Медики осмотрели найденную женщину, и ее здоровью ничто не угрожает. После оказания необходимой помощи пенсионерка была доставлена к себе домой, где ее ждала семья.во Владимирской области спасатели нашли в лесу мужчину со сломанной ногой.