Во Владимире задержали 19-летнего пьяного водителя, который за рулем неисправного «Мерседеса» устраивал опасные манервы на дороге. Сотрудники ГАИ города Радужный пытались остановить его, но

Во Владимире задержали 19-летнего пьяного водителя, который за рулем неисправного «Мерседеса» устраивал опасные манервы на дороге. Сотрудники ГАИ города Радужный пытались остановить его, но гонщик игнорировал их требования. На протяжении почти 30 км пути полицейские следовали за нарушителем. Во время погони он не замечал светофоры на своем пути, создавая опасность для горожан. На улице Муромской