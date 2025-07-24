Владимирцы продолжают жаловаться на большие ямы.

Дорога к Областной клинической больнице во Владимире в полосу препятствий для сотен посетителей, приезжающих туда ежедневно.Дорожное покрытие усеяно ямами и выбоинами, настолько глубокими, что создают реальную угрозу для автомобилистов.Местные жители и пациенты отмечают, что дорога не ремонтировалась годами.Автомобили вынуждены двигаться крайне медленно, днищем цепляя асфальт, а водители опасаются повредить свои машины.Пешеходы также испытывают трудности, подвергая себя риску травм из-за неровной поверхности.В городской администрации сообщили о планах проведения ямочного ремонта для устранения дефектов дорожного покрытия.