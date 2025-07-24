Сеансы будут проходить каждые 15 минут.

С 1 по 17 августа на территории Суздальского Кремля состоится уже третье аудиовизуальное шоу «Свет Суздаля». В этом году проект, получивший название «Метаморфозы», истории русского искусства и творчества.Шоу, представленное Владимиро-Суздальским музеем-заповедником, ежегодно раскрывает новые аспекты богатого культурного наследия России. На древних стенах Кремля зрители увидят 17 масштабных проекций, которые перенесут их сквозь века, демонстрируя путь русского народа от восхищения природой до создания мировых шедевров.Визуальный ряд шоу включает отсылки к традиционным ремеслам Владимирской области, таким как резьба по камню, кружево, лаковая миниатюра Мстёры, ювелирное искусство и гусь-хрустальное стекло.Сеансы будут проходить каждые 15 минут, с 21:00 до 23:00. Вход открывается в 20:30. Стоимость билета для взрослых составляет 200 рублей, для детей – 100 рублей. Участники СВО, члены их семей и дети до 7 лет смогут посетить шоу бесплатно.