Старые матрасы, зеркала, мебель и много бытового мусора — во Владимире убирают одну из несанкционированных свалок. Недобросовестные люди выбросили различный хлам прямо возле реки Клязьмы.

Старые матрасы, зеркала, мебель и много бытового мусора — во Владимире убирают одну из несанкционированных свалок. Недобросовестные люди выбросили различный хлам прямо возле реки Клязьмы. В городской администрации рассказали, как будут бороться с мусором. Сергей Сухопаров, начальник управления по охране окружающей среды администрации г. Владимира У нас во вторник был заключен контракт с компанией «УНР»