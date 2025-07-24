Во Владимире активно ликвидируют несанкционированные свалки. На этой неделе подписан очередной контракт с компанией «УНР» на 4,2 млн рублей для очистки около 150 мест, сообщили в пресс-службе

Во Владимире активно ликвидируют несанкционированные свалки. На этой неделе подписан очередной контракт с компанией «УНР» на 4,2 млн рублей для очистки около 150 мест, сообщили в пресс-службе администрации города. Подрядчик обязался убрать более 3000 кубометров мусора. Работы уже начались: мусор вывозят из поймы реки Клязьмы. После уборки одной зоны планируется переходить к другим районам города.