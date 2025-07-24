Полицейские нашли и задержали 51-летнего владимирца, который облил бензином бывшую жену и угрожал ей убийством. Несмотря на состоявшийся развод, неадекват ревновал женщину и периодически

Полицейские нашли и задержали 51-летнего владимирца, который облил бензином бывшую жену и угрожал ей убийством. Несмотря на состоявшийся развод, неадекват ревновал женщину и периодически звонил ей. Ночью 16 июля экс-супруга не взяла трубку, и мужчина сразу подумал, что она не одна. Как рассказали в пресс-службе УМВД области, мужчина приехал на дачу, где находилась женщина. Она