24.08.2021

2021-08-24 16:00:11

Межрегиональная акцияВенок славы Александра Невского во Владимире приурочена к 800-летию князя

Ровно на день Владимир погрузился в средневековье. Интерактивные площадки развернулись близ Успенского собора, на Пушкинском бульваре. "Венок славы Александра Невского" собрал реконструкторов из разных регионов. Музей ратной истории Москвы представил "зарисовки" быта, традиций, игровой культуры 13-ого века. А в ремесленной слободе свои лучшие работы представили мастера владимирской земли. Финалом же акции стала владимирская премьера оперы-оратории "Хроники. Александр Невский". Масштабное произведение представил маэстро Юрий Башмет, народный артист СССР.



В масштабном музыкальном полотне оживают звуки ратных боев, переливы колоколов тихого Переславля, гул новгородского вече. Опера-оратория "Хроники. Александр Невский" написана специально к юбилею святого благоверного князя. Невский в произведении современного композитора Александра Чайковского- герой исторический. Но вместе с тем- человек. Сын, муж, отец, полководец. Маэстро Юрий Башмет уверен: автору оратории- удалось "проникнуть в эпоху". "Хроники" - гармоничные, былинные- продолжают традиции русского музыкального эпоса. Что касается образа князя Александра Невского для России- это действительно ИМЯ.



Юрий Башмет, народный артист СССР, художественный руководитель и главный дирижёр Государственного симфонического оркестра "Новая Россия":



- Это наша сила, наша красота и собственно говоря, замечательно, что мы это помним. И не только помним, мы этим гордимся, что создаются новые и новые произведения, посвящённые Александру Невскому.



Мировая премьера в год восьмисотлетия со дня рождения князя прошла в мае, в Ярославле. Теперь- Владимир. Место великого княжения Александра Невского. Город, в котором изначально покоились и мощи "солнца земли русской". Опера-оратория, которую вместе с музыкантами разных регионов страны представил Юрий Башмет, стала финалом акции "Венок славы Александра Невского".



Алиса Бирюкова, директор департамента культуры Владимирской области:



- Это одно из первых её премьерных звучаний, во Владимире, городе очень крепко, тесно связанным с Александром Невским и для нас это очень символично. Здесь тесно объединились мощные исполнительские силы, ведущие музыканты, актёры



Летописные свидетельства в переплетении с музыкой и десятками голосов. О Невском поют солисты- Олег Цыбулько, Игорь Подоплелов, Эльмира Караханова. Рассказывают чтецы- актеры Игорь Гордин и Владимир Кошевой. На одной сцене- Государственный симфонический оркестр "Новая Россия" и большой сводный хор. Камерный- Московской консерватории, Тульский государственный, хоры Академии имени Попова, Центрального пограничного ансамбля ФСБ. В этом многоголосье был отчётливо слышен и Владимир. Камерный хор Центра классической музыки.



Дмитрий Фёдоров, дирижёр Владимирского камерного хора Центра классической музыки:



- Свежее произведение, необычная трактовка, современная подача, наши ребята тоже участвуют. Это большая честь.



Ирина Королёва, хормейстер детской хоровой капеллы Владимирского центра классической музыки:



- Переполняет гордость за нашу любимую родину. За то большое дело, которое делают музыканты.



Егор Ратников, артист Владимирского камерного хора:



- Мы уверены, а как же ещё. Если бы мы волновались, мы бы здесь не стояли. Музыканты надеются, что оратория раскроет новые грани героического образа Александра Невского. Это размышления о России и её великой истории.



Мария Платанюк, Андрей Синягин "Вести-Владимир".