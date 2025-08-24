Приходит пациент на приём к хирургу.
-Доктор, у меня яйцо болит!
-Показывайте.
Пациент снимает штаны, вываливает огромное яйцо на стол.
-Ёпрст, батенька, так-так.
Внимательно осматривает, берёт зелёнку и полностью замазывает больное яйцо. Делает запись в карточке и направляет больного к травматологу.
Больной идёт к травматологу, та же процедура, доктор осматривает второе яйцо, берёт йод и полностью его замазывает, делает запись в карточке и направляет опять к хирургу.
-Шо за херня думает больной, дай прочитаю чего там пишут.
Открывает карточку, читает.
Доктор Иванов - христос воскрес! Доктор Петров - воистину воскрес!
еще анекдот!