Больше половины россиян выступили за повышение налога для тех, кто зарабатывает больше пяти миллионов рублей в год. Исследование провел сервис SuperJob.

Больше половины россиян выступили за повышение налога для тех, кто зарабатывает больше пяти миллионов рублей в год. Исследование провел сервис SuperJob.Повышение налога для богатых в основном одобрили люди старше 45 лет с ежемесячным доходом от 30 тысяч рублей до 49,9 тысячи. Положительно ответил 71% респондентов.Молодые люди, напротив, меньше всего поддержали закон об увеличении налога. Лишь 51% опрошенных младше 24 лет дали понять, что согласны с решением властей. 23% респондентов этого возраста выступили против. Кроме того, 61% граждан с доходом 80 тысяч рублей поддержал повышение налога, 20% – отреагировали негативно.Если говорить обо всех опрошенных, то за увеличение налога для богатых выступили 65%. 16% респондентов не стали поддерживать решение властей, а 19% – затруднились с ответом.Те, кто высказался против инициативы, отметили: больше пяти миллионов рублей в год получают не только топ-менеджеры, но и люди опасных профессий, например, пилоты.Напомним, Владимир Путин подписал закон, в котором идет речь об увеличении налога на доходы физлиц до 15% для граждан России, зарабатывающих более пяти миллионов рублей в год. В документе есть исключения. Например, ставка 13% остается неизменной в том случае, если гражданин продает свое имущество.