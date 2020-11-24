С 1 февраля 2021 года услуги охранных предприятий будут полностью оплачиваться за счет городского бюджета.

Власти областного центра приняли решение полностью освободить родителей школьников города от оплаты за физическую охрану муниципальных школ. С 1 февраля 2021 года услуги охранных предприятий будут полностью оплачиваться за счет городского бюджета.Напомним, что в рамках обеспечения требований безопасности школ муниципалитет финансировал электронные охранные системы, включая видеонаблюдение и «тревожные кнопки». Теперь, несмотря на крайне напряженный городской бюджет, мэрия будет оплачивать и работу ЧОПов.