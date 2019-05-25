Супермодель пришла на прием в Париже в платье с необычным принтом. Снимком со светского мероприятия Наталья Водянова поделилась на совей странице в Instagram.

Супермодель пришла на прием в Париже в платье снеобычным принтом. Снимком со светского мероприятия Наталья Водянова поделиласьна совей странице в Instagram.Знаменитость посетила прием в резиденции российского посла во Франции. Всоцсети она поделилась фото и видео с мероприятия.Наталья Водянова выделялась из толпы благодарянеобычному красно-белому платью с цветочным принтом и геометрическим узором.Образ звезда дополнила чокером и красной помадой. Девушка пила коктейли,танцевала и много общалась. Наталья Водянова осталась в восторге от вечеринки.Пользователи соцсети же принялисьобсуждать наряд российской модели. По вкусу он пришелся не всем. Некоторыхобескуражил необычный принт платья. "Ужасное платье", "Наталья,вы красивы в наряде "скатерть-самобранка", "Платье идеально вписалосьв сад", – оставили комментарии фолловеры. Однако большинствуже поклонников Натальи Водяновой ее наряд пришелся по душе.Как писали "Дни.ру", совсем недавно супермодель вернулась с Каннскогокинофестиваля, где провела пару дней. продемонстрировалаточеную фигуру в нескольких нарядах.Напомним, работать моделью начала с 17лет, и быстро добилась невероятных высот. Сегодня она успешна во многих сферах:девушка занимается благотворительностью, воспитывает пятерых детей и периодическиснимается в рекламных кампаниях люксовых брендов.