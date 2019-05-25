Супермодель пришла на прием в Париже в платье с
необычным принтом. Снимком со светского мероприятия Наталья Водянова поделилась
на совей странице в Instagram.
Супермодель пришла на прием в Париже в платье с
необычным принтом. Снимком со светского мероприятия Наталья Водянова поделилась
на совей странице в Instagram.
Знаменитость посетила прием в резиденции российского посла во Франции. В
соцсети она поделилась фото и видео с мероприятия.
Наталья Водянова выделялась из толпы благодаря
необычному красно-белому платью с цветочным принтом и геометрическим узором.
Образ звезда дополнила чокером и красной помадой. Девушка пила коктейли,
танцевала и много общалась. Наталья Водянова осталась в восторге от вечеринки.
Пользователи соцсети же принялись
обсуждать наряд российской модели. По вкусу он пришелся не всем. Некоторых
обескуражил необычный принт платья. "Ужасное платье", "Наталья,
вы красивы в наряде "скатерть-самобранка", "Платье идеально вписалось
в сад", – оставили комментарии фолловеры. Однако большинству
же поклонников Натальи Водяновой ее наряд пришелся по душе.
Как писали "Дни.ру", совсем недавно супермодель вернулась с Каннского
кинофестиваля, где провела пару дней. продемонстрировала
точеную фигуру в нескольких нарядах.
Напомним, работать моделью начала с 17
лет, и быстро добилась невероятных высот. Сегодня она успешна во многих сферах:
девушка занимается благотворительностью, воспитывает пятерых детей и периодически
снимается в рекламных кампаниях люксовых брендов.